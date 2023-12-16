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Несовершеннолетний тольяттинец обокрал своего деда

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в краже у родственника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

У потерпевшего из сарая электроинструменты на 34 тыс. рублей. Позже полицейские нашли пропавшее в пункте приема металла, а затем — и сдавшего инструменты парня. Им оказался внук потерпевшего.

Парень признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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