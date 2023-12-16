Несовершеннолетний тольяттинец обокрал своего деда

Тольяттинские полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в краже у родственника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
У потерпевшего из сарая электроинструменты на 34 тыс. рублей. Позже полицейские нашли пропавшее в пункте приема металла, а затем — и сдавшего инструменты парня. Им оказался внук потерпевшего.
Парень признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.