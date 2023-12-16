Автомобилисты сбили двоих пешеходов в районе Тольятти

В пятницу, 15 декабря, в районе Тольятти двое пешеходов попали под машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:45 39-летний водитель Lada Largus в Ставропольском районе ехал со стороны с. Васильевка в направлении пос. Рассвет и сбил 42-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате пострадавшего госпитализировали с травмами.

Вторая авария произошла в 13:40 в Тольятти. 59-летняя женщина на Hyundai Solaris в районе дома № 102 по ул. Ленина сдавала назад и наехала на 71-летнюю пенсионерку. Пожилая тольяттинка пострадала, но госпитализация не потребовалась.