Автомобилисты сбили двоих пешеходов в районе Тольятти

В пятницу, 15 декабря, в районе Тольятти двое пешеходов попали под машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 1:45 39-летний водитель Lada Largus в Ставропольском районе ехал со стороны с. Васильевка в направлении пос. Рассвет и сбил 42-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате пострадавшего госпитализировали с травмами.
Вторая авария произошла в 13:40 в Тольятти. 59-летняя женщина на Hyundai Solaris в районе дома № 102 по ул. Ленина сдавала назад и наехала на 71-летнюю пенсионерку. Пожилая тольяттинка пострадала, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!