Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2 выведен на орбиту

В субботу, 16 декабря, гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2, запущенный с космодрома Байконур самарской ракетой-носителем "Союз-2.1б", доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока "Фрегат".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" и спутник "Арктика-М" № 2 — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос).

Космический аппарат "Арктика-М" № 2 предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ и информации с автоматических измерительных платформ сбора данных Росгидромета, в том числе расположенных в арктическом регионе.

Первый спутник "Арктика-М" был выведен на орбиту в феврале 2021 года и после летных испытаний в сентябре 2021 года был введен в эксплуатацию в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М". Наличие в системе космического аппарата "Арктика-М" № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит.

В мае 2023 года Госкорпорация "Роскосмос" и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на модернизацию системы "Арктика-М" для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов. Создание и запуск спутников "Арктика-М" № 3, № 4, № 5 и № 6 намечаются до 2031 года. Это позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения требуемого района с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций и увеличить точность выделения облаков над снежным и ледовым покровами и определения их характеристик в арктическом регионе и прилегающих территориях.