Прокуратура проверяет информацию о причинении травм ребенку дверью в самарском магазине

Прокуратурой Самары организована проверка по факту причинения ребенку повреждения автоматической дверью в магазине.
Как сообщает издание Shot, пятилетнему мальчику раскололо зуб автоматической дверью "Магнита" в Самаре. Его мама уверяет, что руководство магазина признало, что дверь неправильно настроена и не реагирует на детей. А в качестве извинений ей предложили продукты.
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.