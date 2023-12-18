78 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 15 по 17 декабря, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области