78 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 15 по 17 декабря, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, 209 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности, 72 — нарушили правила тонировки, а 46 — неправильно перевозили детей.
Также 60 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 85 раз переходили дорогу там, где это запрещено.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.