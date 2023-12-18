Самарские таможенники остановили вывоз 26,5 т авиационного топлива

Сотрудники Самарской таможни не дали вывезти из страны незадекларированное топливо.

В пункте пропуска МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области остановили автоцистерну, которая везла 26,5 т авиационного топлива на нефтебазу аэропорта в Казахстане. При этом груз не был задекларирован, и отправитель не дал перевозчику никаких документов, кроме накладных.

В отношении фирмы-отправителя возбудили административное дело и назначили штраф 1,2 млн рублей.