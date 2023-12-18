Самарские таможенники остановили вывоз 26,5 т авиационного топлива

Сотрудники Самарской таможни не дали вывезти из страны незадекларированное топливо.
В пункте пропуска МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области остановили автоцистерну, которая везла 26,5 т авиационного топлива на нефтебазу аэропорта в Казахстане. При этом груз не был задекларирован, и отправитель не дал перевозчику никаких документов, кроме накладных.
В отношении фирмы-отправителя возбудили административное дело и назначили штраф 1,2 млн рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.