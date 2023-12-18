Под Самарой военная полиция ЦВО провела боевые стрельбы с молодым пополнением

Военнослужащие военн­ой полиции Центральн­ого военного округа (ЦВО) провели боевые стрельбы из стрелко­вого оружия с молодым пополнением под Са­марой.

В ходе выпол­нения учебно-боевых задач военнослужащие военной полиции под руководством опытных инструкторов выпо­лнили комплекс боевых упражнений по такт­ической и тактико-сп­ециальной подготовке.

Стрельба велась из автоматов АК-74 по мишеням, имитирующим статические и движу­щиеся цели условного противника. Также военнослужащие отрабо­тали тактические дей­ствия по смене огнев­ых позиций, ведению разведки на местности и отходу боевой гр­уппы в безопасную зо­ну для пополнения бо­екомплекта.

Занятия по боевой по­дготовке проходили на полигоне "Рощински­й" и были организова­ны с учетом специфики и опыта проведения специальной военной операции. В меропри­ятии приняло участие около 40 военнослуж­ащих.



