Сотрудники ГАИ Чапаевска оказали помощь иногороднему водителю на дороге

Вечером в субботу, 16 декабря, в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что на 102-м км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" замерзает водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Находясь на дежурстве, начальник ГАИ г. Чапаевска подполковник полиции Наиль Абушаев и старший государственный инспектор по безопасности дорожного движения, капитан полиции Алексей Дименштейн незамедлительно выехали на вызов.

В указанном месте полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 2112. Выяснилось, что в результате движения у автомобиля лопнуло колесо, после чего водитель допустил съезд в кювет и заглох. На протяжении нескольких часов мужчина безрезультатно пытался завести автомобиль, после чего вызвал помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю согреться в патрульном автомобиле, а после приняли решение отбуксировать автотранспорт до станции техобслуживания.

Спасенный выразил искренние слова благодарности полицейским, отметив, что только благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий.

Госавтоинспекторы напоминают, что перед дальней дорогой необходимо тщательно проверять техническое состояние автомобиля, наличие сотовой связи и теплых вещей.