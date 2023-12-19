В Безенчукском районе задержали браконьера на снегоходе

В воскресенье, 17 декабря, на территории охотничьего угодья в Безенчукском районе был задержан мужчина, охотившийся на снегоходе с оружием в руках. Об этом стало известно в ходе осуществления департаментом охоты и рыболовства Самарской области федерального государственного охотничьего контроля и других полномочий в период с 11 по 17 декабря.

Мужчина охотился "с расчехленным, заряженным, имеющем патрон в патроннике, охотничьим огнестрельным оружием системы МР-153 калибра 12", сообщили в ведомстве. Это послужило основанием к возбуждению административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, а также изъятию указанного охотничьего ружья и патронов.

"Всего с начала 2023 года выявлено 462 административных правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъято 34 ружья, 182 патрона, тепловизор, 3 ногозахватывающих капкана. По решению суда лишено права охоты 28 физических лиц", - отмечается в сообщении департамента.