В Самаре ищут водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, который сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

16 декабря, в 15:50, в районе дома № 146а по ул. Ново-Вокзальной неизвестный автомобилист сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся.

Пострадавшая сама обратилась в больницу, а автомобилиста теперь разыскивают.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 650 57 77. Либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.