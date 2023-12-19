В Самаре ищут водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, который сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
16 декабря, в 15:50, в районе дома № 146а по ул. Ново-Вокзальной неизвестный автомобилист сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся.
Пострадавшая сама обратилась в больницу, а автомобилиста теперь разыскивают.
Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 650 57 77. Либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!