Вячеслав Дормидонтов расскажет в суде о контрагентах "ЭкоСтройРесурса"

В Арбитражный суд Самарской области по делу о доначислении 337,7 млн руб. налогов вызван Вячеслав Дормидонтов. Ему предстоит объяснить как подбирались контрагенты для ООО "ЭкоСтройРесурс".

Напомним, регоператор оспаривает решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 о доначислении налога на прибыль и НДС в размере 337,7 млн рублей. На заседании 19 декабря истец уточнил требования и к указанной сумме добавил 16 млн руб. штрафа, с которым также не согласен. Фискалы же проверили свои расчеты и сократили претензии на 20 млн рублей.

Как сообщали в "ЭкоСтройРесурсе", УФНС по Самарской области проводило проверку за 2018–2020 годы. За эти периоды налоговики решением от 20 февраля 2023 г. произвели начисления. "Мы считаем решение налоговой инспекции незаконным, потому что указанные доначисления были произведены в результате сделок, заключенных между операторами по обращению с ТКО (транспортировщики, операторы обработки и захоронения отходов) и третьими лицами. Данные сделки не имеют отношения к ООО "ЭкоСтройРесурс", — заявляли в организации.

Позже стало известно, что по материалам ФНС России по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому компания смогла незаконно применить налоговые вычеты по НДС.

Вопросы по поводу появления "ТрансРесурса" в процессе деятельности регоператора возник и у арбитражного суда. По мнению истца, пояснения на этот счет может дать Вячеслав Дормидонтов, который в 2018 г. был исполнительным директором ООО "ЭкоСтройРесурc" и занимался поиском контрагентов. Ему предстоит рассказать как нашли ООО "ТрансРесурс" и как проходили переговоры с обществом.