16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Дормидонтов расскажет в суде о контрагентах "ЭкоСтройРесурса" В Самарской области планируют заключить 20 концессионных соглашений "Елка желаний": самарские магазины примут участие в благотворительном проекте Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ Праздник как в детстве: в Самаре запустилась новогодняя акция

Государство и Бизнес Экономическая политика

Вячеслав Дормидонтов расскажет в суде о контрагентах "ЭкоСтройРесурса"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Арбитражный суд Самарской области по делу о доначислении 337,7 млн руб. налогов вызван Вячеслав Дормидонтов. Ему предстоит объяснить как подбирались контрагенты для ООО "ЭкоСтройРесурс".

Напомним, регоператор оспаривает решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 о доначислении налога на прибыль и НДС в размере 337,7 млн рублей. На заседании 19 декабря истец уточнил требования и к указанной сумме добавил 16 млн руб. штрафа, с которым также не согласен. Фискалы же проверили свои расчеты и сократили претензии на 20 млн рублей.

Как сообщали в "ЭкоСтройРесурсе", УФНС по Самарской области проводило проверку за 2018–2020 годы. За эти периоды налоговики решением от 20 февраля 2023 г. произвели начисления. "Мы считаем решение налоговой инспекции незаконным, потому что указанные доначисления были произведены в результате сделок, заключенных между операторами по обращению с ТКО (транспортировщики, операторы обработки и захоронения отходов) и третьими лицами. Данные сделки не имеют отношения к ООО "ЭкоСтройРесурс", — заявляли в организации.

Позже стало известно, что по материалам ФНС России по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому компания смогла незаконно применить налоговые вычеты по НДС.

Вопросы по поводу появления "ТрансРесурса" в процессе деятельности регоператора возник и у арбитражного суда. По мнению истца, пояснения на этот счет может дать Вячеслав Дормидонтов, который в 2018 г. был исполнительным директором ООО "ЭкоСтройРесурc" и занимался поиском контрагентов. Ему предстоит рассказать как нашли ООО "ТрансРесурс" и как проходили переговоры с обществом.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ТрансРесурс" учреждено в Самаре в 2018 году. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — перевозка неопасных грузов. Выручка в 2022 г. составила 3 млрд руб., чистая прибыль - 64,3 млн рублей. Директор и собственник - Александр Шакиров. Учредителем общества был Сергей Елисеев, который являлся директором ООО "ЭкоСтройРесурс" в 2013 - 2014 г., а также учредителем компании в 2018 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31