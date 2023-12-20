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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт дорог в Самарской области ведется под пристальным вниманием общественности

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области проведен ремонт 117 участков дорог общей протяженностью 280 км. Дорожные работы велись при активном участии общественности. Участие народных контролеров на всех этапах проведения работ является одним из условий реализации нацпроекта.

Мнение и просьбы жителей учитываются еще на этапе формирования перечня объектов ремонта. Так, в 2023 году по просьбам жителей привели в нормативное состояние участки дорог Борма-Кошки Погрузная, "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково - граница района в Кошкинском районе, Большая Раковка — Красный городок в Красноярском районе, Петра Дубрава — Дубовый Гай в Волжском районе, "Самара — Большая Черниговка" — Южный — Фрунзенский — Каралык в Большеглушицком районе, "Майский — Лозовое" — Михеевка в Пестравском районе и другие, в том числе, расположенные в Самаре и Тольятти.

Также в текущем году совместно с общественниками проведено более 50 мероприятий по контролю качества проведения дорожных работ. Помимо жителей, проживающих на территории, где проводится ремонт дороги, в приемку выполненных работ осуществляли активисты Общероссийского народного фронта, координаторы партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", представители Общественной палаты Самарской области.

Взаимодействие с народными контролерами позволило провести обустройство с учетом пожеланий и замечаний жителей, проживающих вблизи автомобильной дороги. Так, в ходе капитального ремонта участка дороги "Самара-Бугуруслан" — Кинель-Черкассы, проходящего по селу Кинель-Черкассы, для обеспечения более комфортного использования трассы населением дорожники увеличили радиусы съезда на одном из примыканий, ведущему к востребованным торговым центрам, и устроили дополнительный водоотводный лоток в районе расположения старинного Храма в честь Вознесения Христова.

В ходе капитального ремонта участка дороги Похвистнево-Сосновка- Урал в Исаклинском районе дорожники для удобства жителей обустроили дополнительные съезды к домам, внесли корректировки в схему устройства пешеходного барьерного ограждения.

Активное взаимодействие с представителями общественности, жителями велось в 2023 году и в интернет-пространстве. В официальной группе нацпроекта "Дороги Самарской области" регулярно публикуются новости о ходе реализации нацпроекта, ведется диалог с пользователями. Всего по разным каналам связи нацпроекта даны разъяснения на более чем 1400 обращений граждан. Также проведено 4 квартальных опроса национального проекта на особо острые темы.

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