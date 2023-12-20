Газбанк хочет обанкротить директора "Самарахимоптторга" за долг в 428 млн рублей

На рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится заявление лишенного лицензии и находящегося в последней стадии банкротства АО КБ "Газбанк" о признании банкротом директора АО "Самарахимоптторг" Геннадия Пронина. Свои требования кредитная организация мотивирует задолженностью перед ней в размере 428,15 млн рублей.

Так, согласно материалам картотеки арбитражных дел (КАД ВАС), Газбанк просит включить в третью очередь реестра требований Пронина 421,16 млн руб. как обеспеченные залогом 9 тыс. акций АО "Самарахимоптторг" (залоговой стоимостью 109 млн руб.) и 6,98 млн руб., обеспеченных залогом в виде автомобиля Nissan X-Trail (залоговой стоимостью 700 тыс. руб.).

Суд пока не вынес решения по заявлению банка, следующее заседание по делу назначено на 17 января 2024 года.

Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 13,7 млрд (68,15%) уже погашено.

АО "Самарахимоптторг" представляет собой производственно-складской комплекс с ж/д тупиком, находящийся в западно-промышленной зоне Новокуйбышевска, сообщается на сайте компании.

По данным ИАС Seldon Basis, учредитель "Самарахимоптторга" не раскрывается. На балансе компании находятся активы на 137,5 млн рублей. 2022 год она завершила с убытком в 3,76 млн рублей. Уставной капитал общества составляет 15,85 тыс. руб., но в сентябре текущего года собрание акционеров компании приняло решение о его увеличении до 165,8 тыс. руб. путем размещения по закрытой подписке 150 тыс. дополнительных акций. При этом в документах, опубликованных на сайте компании, приобретателями акций по закрытой подписке могут быть Геннадий Пронин и Давид Горгодзе.

Давид Горгодзе - выходец из ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. Судя по последним открытым данным, он выступает экспертом по бизнес-планированию и инвестициям, на июль 2022 г. являлся управляющим партнером DevelopmentPro, специализирующегося на консультациях и маркетинге в сфере недвижимости.