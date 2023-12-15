АСВ не смог исключить Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Конкурсный управляющий банкротящегося АО АКБ "Газбанк" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — не смогло добиться понижения в реестре кредиторов известного бизнесмена Владимира Аветисяна, его дочери Елены Аветисян и сенатора от Самарской области Андрея Кислова.

С соответствующим требованием АСВ обратилось в Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве банка, однако в удовлетворении заявления агентства было отказано.

Сейчас указанные лица (не только они) входят в реестр кредиторов банка первой очереди, то есть долги перед ними должны быть погашены прежде всего. АСВ же хотело вывести долги перед данными кредиторами из списка приоритетных к погашению, понизив их до очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Свои требования АСВ объясняло тем, что Владимир и Елена Аветисян и Андрей Кислов якобы являлись контролирующими кредитную организацию лицами и были в курсе того, что она находилась в сложном финансовом положении (еще до старта процедуры банкротства), но не выводили средства. Их действия, по мнению агентства, можно расценить как "компенсационное финансирование". Однако суд с доводами конкурсного управляющего не согласился.

Так, согласно материалам КАД ВАС, включенные в реестр кредиторов "Газбанка" требования Владимира Аветисяна составляют 40,89 млн руб. (21,04 млн из них уже погашены), Елены Аветисян — 15,26 млн руб. (11,2 млн погашены), Андрея Кислова — 132,49 руб. (расчеты еще не производились).

АСВ в своем заявлении указало, что, согласно его информации, Андрею Кислову принадлежит 14,4122% акций банка, Владимир Аветисян до октября 2017 года владел таким же пакетом акций, а Елена Аветисян — его дочь. Это, по мнению АСВ, свидетельствует о том, что все трое могут считаться лицами, контролирующими кредитную организацию.

Однако суд с этими доводами не согласился. "Миноритарный акционер с 14,4122% в соответствии со статьями 31, 47-49 ФЗ "Об акционерных обществах", уставом АО АКБ "ГАЗБАНК" (редакция от 25.03.2015, протокол № 23, глава 14) не мог оказывать существенного влияния на деятельность АО АКБ "ГАЗБАНК". Кроме того, в 2017 году Кислов А.И. передал свой пакет акций в доверительное управление АО "ИК "Газинвест", Аветисян В.Е. перестал быть акционером банка в октябре 2017 года. Какие-либо должности в органах управления банка Аветисян В.Е., Кислов А.И. не занимали. Доказательств принятия ими конкретных решений, указаний, касающихся деятельности банка, конкурсным управляющим в материалы дела не представлено", — сообщается в определении суда и подчеркивается, что как миноритарные акционеры Кислов и Аветисян не принимали участия в оперативном управлении банком и полагались на мнение лиц, занимавших должности в органах управления.

Также суд посчитал, что на момент отзыва у банка лицензии находящиеся на счетах Андрея Кислова, Владимира и Елены Аветисян средства по своей природе предназначались для личного пользования и не могут рассматриваться в качестве предоставленного банку компенсационного финансирования.

"Как следует из анализа договоров и банковских выписок, три счета из четырех открыты в 2005, 2006 и 2008, поступления и расходы носили регулярный характер, связанный с личными целями", — подчеркивается в определении суда.

Напомним, АО АКБ "Газбанк" был признан банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 13,7 млрд (68,15%) уже погашено.

В рамках банкротства банка АСВ пыталось привлечь к субсидиарной ответственности на 11,77 млрд руб. бывших руководителей АО АКБ "Газбанк" (Андрея Кислова, Владимира и Елены Аветисян среди ответчиков не было). Однако суд удовлетворил требования конкурсного управляющего банка лишь частично: к субсидиарной ответственности были привлечены бывший и. о. предправления Артем Маслов (539,7 млн руб.) и советники председателя правления Виктор Левин (5,2 млн) и Сергей Облов (1,06 млрд руб.). В настоящее время АСВ, Маслов, Облов и Левин пытаются обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Помимо этого в отношении ряда руководителей АО АКБ "Газбанк" были возбуждены уголовные дела. Так, бывший председатель правления банка Михаил Липовецкий в ноябре 2020 года получил 1,5 года условно за злоупотребление полномочиями, а экс-советник председателя правления по развитию бизнеса Артем Маслов в апреле 2021 года был приговорен к двум годам условно. В 2023 году к семи годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере был приговорен бывший первый заместитель правления банка Владимир Семин. Правда, пока приговор в законную силу не вступил, поскольку он его обжалует.