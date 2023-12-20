Два человека пострадали в ДТП с тремя легковушками под Самарой

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В среду, 20 декабря, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области