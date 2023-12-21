В Тольятти автомобилист без прав не смог избежать столкновения со столбом

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В среду, 20 декабря, в Тольятти мужчина, севший за руль без водительских прав, попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области