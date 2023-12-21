Самарец решил перейти на правый берег Волги и провалился под лед

В среду, 20 декабря, в Самаре мужчину, провалившегося под волжский лед. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

45-летний мужчина решил перейти на правый берег Волги в районе дома № 23 по ул. Лесной. В 500 м от левого берега он провалился в промоину.

Спасатели вытащили пострадавшего из воды и передали врачам "скорой".

ПСС напоминает, что лед на Волга не набрал безопасную прочность. Местами наблюдаются промоины. Выход на лед запрещен.