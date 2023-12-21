Самарец решил перейти на правый берег Волги и провалился под лед

В среду, 20 декабря, в Самаре мужчину, провалившегося под волжский лед. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
45-летний мужчина решил перейти на правый берег Волги в районе дома № 23 по ул. Лесной. В 500 м от левого берега он провалился в промоину.
Спасатели вытащили пострадавшего из воды и передали врачам "скорой".
ПСС напоминает, что лед на Волга не набрал безопасную прочность. Местами наблюдаются промоины. Выход на лед запрещен.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!