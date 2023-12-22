В Тольятти пожилая женщина погибла под колесами легковушки

В пятницу, 22 декабря, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 6:30 по ул. 40 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 28 он сбил 79-летнюю женщину, после чего автомобиль продолжил движение и опрокинулся. Женщина скончалась на месте ДТП.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. Организовано бесперебойное движение транспорта.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!