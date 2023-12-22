В Тольятти пожилая женщина погибла под колесами легковушки

В пятницу, 22 декабря, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 6:30 по ул. 40 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 28 он сбил 79-летнюю женщину, после чего автомобиль продолжил движение и опрокинулся. Женщина скончалась на месте ДТП.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. Организовано бесперебойное движение транспорта.