Самарские экспортеры представили продукцию на международной выставке в Дубае

Бизнес Самарской области принял участие в крупнейшем событии в сфере производства и реализации органических и натуральных продуктов на Ближнем Востоке. Международная выставка Middle East Organic and Natural Products Expo 2023 прошла в Дубае (ОАЭ).
Предприниматели региона представили свою продукцию и смогли наладить многочисленные деловые контакты с потенциальными потребителями из разных стран.
За время работы выставки региональные компании провели встречи с дистрибьюторами, розничными продавцами, импортерами, владельцами магазинов и маркетплейсов. Результатом трехдневной работы на выставке стали договоренности с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана, Египета, а также ряда африканских и европейских государств.
Поддержка экспортно ориентированных предприятий - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. В регионе работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам, готовым к расширению географии своих поставок. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.
"Участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях позволяет нашим производителем презентовать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить возможности и детали взаимодействия, которое в дальнейшем может перерасти в плодотворное сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Предприниматели, готовые к старту внешнеэкономической деятельности и к участию в международных выставках 2024 года, могут обратиться в региональный Центр поддержки экспорта. Здесь специалисты помогут качественно подготовиться и организовать поездку на льготных условиях.
Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Получить консультацию специалистов и записаться на встречу можно по телефону (846)262 00 62.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей