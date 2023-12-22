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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские экспортеры представили продукцию на международной выставке в Дубае

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес Самарской области принял участие в крупнейшем событии в сфере производства и реализации органических и натуральных продуктов на Ближнем Востоке. Международная выставка Middle East Organic and Natural Products Expo 2023 прошла в Дубае (ОАЭ).

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Предприниматели региона представили свою продукцию и смогли наладить многочисленные деловые контакты с потенциальными потребителями из разных стран.

За время работы выставки региональные компании провели встречи с дистрибьюторами, розничными продавцами, импортерами, владельцами магазинов и маркетплейсов. Результатом трехдневной работы на выставке стали договоренности с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана, Египета, а также ряда африканских и европейских государств.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. В регионе работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам, готовым к расширению географии своих поставок. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

"Участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях позволяет нашим производителем презентовать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить возможности и детали взаимодействия, которое в дальнейшем может перерасти в плодотворное сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприниматели, готовые к старту внешнеэкономической деятельности и к участию в международных выставках 2024 года, могут обратиться в региональный Центр поддержки экспорта. Здесь специалисты помогут качественно подготовиться и организовать поездку на льготных условиях.

Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Получить консультацию специалистов и записаться на встречу можно по телефону (846)262 00 62.

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