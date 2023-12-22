Под Сызранью столкнулись микроавтобус и грузовик

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В пятницу, 22 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области