Сотрудники АвтоВАЗа получили награды за вклад в развитие промышленности

В пятницу, 22 декабря, сотрудники и руководство АвтоВАЗа собрались, чтобы подвести итоги работы предприятия за год. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном собрании и отметил лучших работников завода почетными знаками, грамотами и благодарностями.

Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, несмотря на сложности, которые возникали в результате санкций в 2023 году, завод справился с ситуацией.

"Мы выполнили все задачи, которые перед нами ставили государство, правительство, совет директоров. Я хотел бы поблагодарить за помощь всех, кто поддерживал АвтоВАЗ на этом пути: и президента нашей страны, правительство Российской Федерации, отраслевое министерство, лично нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. И конечно, особая благодарность — нашим ветеранам. Многие до сих пор душой болеют за наш коллектив, наш завод, помогают нам своим опытом и мудростью. Сегодня у нас самая сильная и профессиональная команда во всем автопроме", — отметил руководитель предприятия.

На 2024 год перед заводом масштабная цель — увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч.

Успешное развитие автогиганта, несмотря на серьезный экономический удар со стороны недругов, отметил, поздравляя коллектив, губернатор Дмитрий Азаров: "Они думали, что собьют нас с ног. Но славные традиции и героический труд — это не пустые слова для коллектива АвтоВАЗа. Уже в прошлом году конвейер был запущен, в этом году в 1,8 раза увеличились производство и продажа автомобилей. Сюда перенесли производство из Ижевска, работают все три линии конвейера".

Завод был возвращен в российскую юрисдикцию. То, что удалось сплотиться, сохранить славные традиции АвтоВАЗа, губернатор назвал трудовым подвигом коллектива предприятия.

"Спасибо за то, что славные традиции АвтоВАЗа живут и побеждают, и мы можем с уверенностью смотреть в завтрашний день", — поблагодарил он заводчан.

Губернатор подчеркнул неоценимую помощь президента России Владимира Путина в восстановлении мощностей автогиганта. "Президент держит в фокусе внимания всю экономику страны, все аспекты жизни. Как же дорого, что есть его отдельное личное отношение к АВТОВАЗу. Владимир Владимирович Путин — это человек, который спас АВТОВАЗ, который помогает ему и сегодня", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По прямому поручению главы государства были реализованы дополнительные меры поддержки: это поддержка и стимулирование рынка, программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", госзаказ на отечественные локализованные автомобили, а также решение по защите российского рынка (для автомобильной промышленности — по утильсбору), прямые меры поддержки коллектива АвтоВАЗа, которые позволили провести ремонтные работы и реконструкцию и подготовиться к масштабному запуску производства.

Дмитрий Азаров сообщил о решении президента, которое было озвучено накануне на стратегическом совете, о продлении нацпроектов до 2036 года. Это позволит продолжить обустройство родной земли — нацпроекты помогают строить новые школы, детские сады, спортивные объекты. В Самарской области, в частности, было построено 13 новых школ, благодаря развитию спортивной инфраструктуры с 34 до 54% увиличлось число жителей, которые занимаются физкультурой и спортом.

"Мы бы и половины не сделали с вами, если бы не нацпроекты, которые реализуются по прямому поручению Президента. И конечно, вот эта уверенность в завтрашнем дне сегодня для нас очень важна, она формирует и веру в Россию, и веру в Победу", — заключил глава региона.

Губернатор выразил благодарность всему коллективу завода и лично Максиму Соколову за помощь, которую предприятие оказывает нашим бойцам на СВО и их семьям. "Я понимаю, что делаете вы это не по чьему-то указанию, что это у каждого из нас в сердце, это искренняя благодарность", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил слова Владимира Путина о важности суверенитета страны: "Президент в ходе недавней прямой линии сказал, что все наши достижения, успехи в развитии ничего не будут стоить, если у России не будет суверенитета, суверенного права жить по законам нашей страны, основываясь на традициях предков". Сплоченность общества создает колоссальный импульс развития.

"Спасибо вам, что здесь, на самарской земле, каждый на своем месте вы защищаете Родину, вносите свой вклад в технологический суверенитет, промышленный суверенитет и в общественный суверенитет, о котором говорил президент в ходе прямой линии", — поблагодарил Дмитрий Азаров коллектив предприятия.

В наступающем году губернатор пожелал коллективу завода успехов в достижении новых высот и показателей по выпуску автомобилей и запуску новых моделей даже в сегодняшнее непростое время. "Я знаю, что вы справитесь. Чем смогу, всегда буду помогать, другого и быть не может", — заверил он коллектив завода.

Дмитрий Азаров отметил ряд работников завода за значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.

Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области" было присвоено электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования производства сварки кузовов автосборочного комплекса Андрею Телицыну и наладчику оборудования в автомобилестроении производства двигателей службы директора по производству автокомпонентов Константину Хмелевскому. Начальник отдела анализа и планирования ремонта оборудования производства двигателей службы директора по производству автокомпонентов Евгений Гузаев и наладчик оборудования в автомобилестроении производства двигателей службы директора по производству автокомпонентов Александр Николаев получили Почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве".

Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" был награжден начальник отдела социального партнерства и организации работы с персоналом службы вице-президента по персоналу и социальной политике Александр Картазаев.

Почетной грамотой губернатора Самарской области были отмечены четыре сотрудника завода, трое заводчан получили Благодарность губернатора Самарской области.



