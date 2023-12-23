Баскетбольная "Самара" уступила на выезде курскому "Динамо"

Баскетбольная женская команда "Самара" в пятницу, 22 декабря, в матче Премьер-лиги уступила на выезде курскому "Динамо" - 63:90.

"Самара" начала матч счетом 10:6 после попадания Мэлори Бейтс спустя 4 минуты, но к концу стартового периода она уже заметно отставала - 14:23, сообщает официальный сайт клуба.

Во второй четверти отставание росло - незадолго до большого перерыва разница достигала "-20" (30:50).

Не удалось исправить ситуацию и в третьей десятиминутке. "Динамо" уверенно контролировало игру, точных трехочковых от Юлии Полуяновой и Александры Марченковой было слишком мало, чтоб остановить хозяек.

В начале заключительной четверти курянки довели преимущество до 30 очков - и вплоть до финальной сирены, несмотря на активность Тайны да Пайшао и Лиры Маседу, разница такой и оставалась.

Следующий матч, последний в уходящем году, "Самара" проведет 27 декабря: на своей площадке наша команда примет столичное "Динамо".