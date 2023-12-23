16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" уступила на выезде курскому "Динамо" Баскетбольная "Самара" обыграла МБА на домашнем поле Баскетболисты "Самары" обыграли "Минск" Баскетбольная "Самара" обыграла "Руну" на домашнем поле Баскетбольная "Самара" вновь проиграла "Зениту" - 58:96

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила на выезде курскому "Динамо"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетбольная женская команда "Самара" в пятницу, 22 декабря, в матче Премьер-лиги уступила на выезде курскому "Динамо" - 63:90.

"Самара" начала матч счетом 10:6 после попадания Мэлори Бейтс спустя 4 минуты, но к концу стартового периода она уже заметно отставала - 14:23, сообщает официальный сайт клуба.

Во второй четверти отставание росло - незадолго до большого перерыва разница достигала "-20" (30:50).

Не удалось исправить ситуацию и в третьей десятиминутке. "Динамо" уверенно контролировало игру, точных трехочковых от Юлии Полуяновой и Александры Марченковой было слишком мало, чтоб остановить хозяек.

В начале заключительной четверти курянки довели преимущество до 30 очков - и вплоть до финальной сирены, несмотря на активность Тайны да Пайшао и Лиры Маседу, разница такой и оставалась.

Следующий матч, последний в уходящем году, "Самара" проведет 27 декабря: на своей площадке наша команда примет столичное "Динамо".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31