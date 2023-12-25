Фургон Fiat Doblo загорелся в движении на Московском шоссе в Самаре

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В воскресенье, 24 декабря, в 19:22 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что напротив дома 122 по Московскому шоссе в Октябрьском районе произошло загорание в движении автомобиля Fiat Doblo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.