АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность обеспечить безопасный режим работы потенциально опасных объектов

АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность к обеспечению безопасного режима работы 25 потенциально опасных объектов, зарегистрированных в государственном реестре, в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
В соответствии с требованиями законодательства предприятием разработаны и направлены в Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации паспорта безопасности потенциально опасных объектов в целях их регистрации в субъектах, где компания осуществляет деятельность, в частности Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан.
Цель — информационное обеспечение территориальных органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение планирования мероприятий. Документы разработаны в связи с вводом в действие с 1 сентября 2023 г. Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил разработки и формы паспорта безопасности потенциально опасного объекта".
Паспорт указывает на уровень безопасности объектов, определяющий степень защищенности людей, находящихся внутри конкретного объекта от чрезвычайных ситуаций, содержит информацию о силах и средствах, которые будут задействованы для предупреждения аварий, которые могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Прописываются характеристики конструкций, объектов, их соответствие нормативным требованиям, прогнозирование и оценка последствий возможных аварийных ситуаций.
Паспорт безопасности потенциально опасного объекта является обязательным документом в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, для повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности в регионах, где проходят магистральные трубопроводы АО "Транснефть - Приволга", подписаны соглашения о взаимодействии с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ, проводятся рабочие встречи с руководящим и оперативным составом подразделений ведомства, центрами управления в кризисных ситуациях.
Предприятие участвует в совместных с МЧС России комплексных оперативно-профилактических мероприятиях: учебно-тренировочных и пожарно-тактических учениях, всероссийских командно-штабных учениях, которые проводятся на площадочных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее