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АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность обеспечить безопасный режим работы потенциально опасных объектов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность к обеспечению безопасного режима работы 25 потенциально опасных объектов, зарегистрированных в государственном реестре, в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В соответствии с требованиями законодательства предприятием разработаны и направлены в Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации паспорта безопасности потенциально опасных объектов в целях их регистрации в субъектах, где компания осуществляет деятельность, в частности Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

Цель — информационное обеспечение территориальных органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение планирования мероприятий. Документы разработаны в связи с вводом в действие с 1 сентября 2023 г. Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил разработки и формы паспорта безопасности потенциально опасного объекта".

Паспорт указывает на уровень безопасности объектов, определяющий степень защищенности людей, находящихся внутри конкретного объекта от чрезвычайных ситуаций, содержит информацию о силах и средствах, которые будут задействованы для предупреждения аварий, которые могут стать причиной  чрезвычайных ситуаций. Прописываются характеристики конструкций, объектов, их соответствие нормативным требованиям, прогнозирование и оценка последствий возможных аварийных ситуаций.

Паспорт безопасности потенциально опасного объекта является обязательным документом в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, для повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности в регионах, где проходят магистральные трубопроводы АО "Транснефть - Приволга", подписаны соглашения о взаимодействии с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ, проводятся рабочие встречи с руководящим и оперативным составом подразделений ведомства, центрами управления в кризисных ситуациях.

Предприятие участвует в совместных с МЧС России комплексных оперативно-профилактических мероприятиях: учебно-тренировочных и пожарно-тактических учениях, всероссийских командно-штабных учениях, которые проводятся на площадочных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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