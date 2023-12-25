Получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам физические лица могут через портал "Госуслуги"

Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, а также требования об уплате задолженности по налогам, налогоплательщики — физические лица могут получать в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Получение через "Госуслуги" указанных документов налоговых органов возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ, налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме в личном кабинете ЕПГУ, подписанное через приложение "Госключ".
Пользователь ЕПГУ сразу после получения электронных уведомлений и требований об уплате задолженности сможет их исполнить, оплатив онлайн здесь же на портале "Госуслуги". При этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте, кроме случая, предусмотренного п. 2 ст. 11.2 НК РФ.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент и вне зависимости от наличия доступа к "Личному кабинету налогоплательщика" на сайте ФНС России. На сегодняшний день почти 93 тысячи налогоплательщиков — жителей Самарской области подали согласие на дистанционное взаимодействие с налоговой службой через "госуслуги".
Последние комментарии
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