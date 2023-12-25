Пожар на Пугачевском тракте: один человек пострадал, трое спасены и 30 эвакуированы

В воскресенье, 24 декабря, примерно в 21:16 произошел пожар в доме 55 "А' на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 22 человека, которые ликвидировали пожар в 21:37.

В ведомстве отметили, что при пожаре пострадал 36-летрий мужчина, огнеборцы при тушении спасли трех человек, а из здания было эвакуировано 30 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.