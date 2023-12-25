В Самаре спасателям пришлось снимать рыбака с дрейфовавшей по Волге льдины

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Мужчина через промоины ушел на 500 м от берега. Пока он рыбачил, льдину течением оторвало от берега, и вернуться мужчина не смог. Пришлось вызывать спасателей.
Спасателям пришлось очень осторожно, чтобы не расколоть тонкий лед, подвести вплотную к рыбаку судно на воздушной подушке. В 16:55 мужчину доставили на берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!