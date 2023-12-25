В Самаре спасателям пришлось снимать рыбака с дрейфовавшей по Волге льдины

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Мужчина через промоины ушел на 500 м от берега. Пока он рыбачил, льдину течением оторвало от берега, и вернуться мужчина не смог. Пришлось вызывать спасателей.

Спасателям пришлось очень осторожно, чтобы не расколоть тонкий лед, подвести вплотную к рыбаку судно на воздушной подушке. В 16:55 мужчину доставили на берег.