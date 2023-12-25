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Финансы Экономика и бизнес

ВСК: россияне планируют встретить Новый год по-домашнему сытно: на праздничный стол потратят больше, а на подарки меньше

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне не будут экономить на новогоднем столе — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК среди своих клиентов (более 1,5 тыс. опрошенных по всей стране). Так, 58% респондентов планируют потратить на новогодние угощения до 15 тыс. рублей, еще 36% рассчитывают уложиться в 10 тыс. рублей.

Большая часть россиян (77%) собираются приготовить на Новый год много блюд, а также закупиться традиционными новогодними деликатесами — икрой и красной рыбой. 15% опрошенных предпочитают правильное питание, поэтому из новогодних блюд обойдутся только салатом оливье. Еще 6% россиян не будут тратить время на готовку, заказав еду в ресторане.

В целом, 79% россиян будут встречать 2024 год в кругу семьи и близких — дома или на даче. Еще 14% планируют праздновать на одном из российских курортов. Не планируют отмечать Новый год только 3% опрошенных.

Новогодние подарки в этом году достанутся в основном только членам семьи — об этом заявили 46% опрошенных ВСК. Еще 26% россиян планируют поздравлять только маленьких детей. 7% отметили, что будут дарить подарки исключительно себе.

46% планируют в среднем потратить на подарки не более 1,5 тыс. рублей. Еще 38% респондентов готовы к тратам в пределах 3 тыс. рублей. Не более 17% опрошенных рассчитывают на подарки за 5 тыс. рублей и дороже.

Гид потребителя

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