Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается"

В Москве на площадке Российского союза автостраховщиков (РСА) прошел семинар для федеральных и региональных журналистов, посвященный итогам 2023 г. и прогнозам на 2024 год.

Количество заключенных договоров по ОСАГО за январь–ноябрь составило 37,9 млн штук, что на 3% больше, чем годом ранее (36,6 млн штук). Совокупные сборы составили 295,9 млрд руб. (в 2022 г. на 21% больше — 245 млрд рублей). Совокупные страховые выплаты составили 148,8 млрд руб. (на 3% больше, чем годом ранее — 144,1 млрд рублей).

За 11 месяцев текущего года страховая премия по ОСАГО снизилась на 3% по сравнению с январем 2023 г. и составила 7812 руб., сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Он отметил, что нарастающим итогом средняя выплата по ОСАГО в 2023 г. неуклонно растет. Так, по итогам первого квартала она составила 82,8 тыс. руб., по итогам первого полугодия —84,6 тыс. руб., по итогам 9 месяцев — 87,2 тыс. руб., а по итогам января — ноября — уже 88,6 тыс. рублей. Рост составил 8%.

Также был установлен "рекорд": средняя страховая выплата по ОСАГО впервые превысила отметку в 100 тыс. рублей. Это произошло в октябре 2023 года.

"Мы видим, что за 2023 г. средние цены на запасные части выросли, а средняя стоимость полиса ОСАГО снижается по сравнению с началом года — несмотря на то, что средняя выплата растет. Это — результат реформы по индивидуализации тарифов обязательной "автогражданки", благодаря которой страховщики конкурируют за безубыточных автовладельцев и вынуждены снижать стоимость полиса несмотря на подорожавшие запчасти", — сказал Уфимцев.

Одним из важных нововведений в 2023 г., и в целом в системе автострахования, стал запуск электронного урегулирования убытков по ОСАГО.

Напомним, что данный сервис работает с 15 июля 2023 года. Для подачи документов достаточно произвести фотофиксацию ДТП, на основе которой будет сделана экспертиза и выплачены деньги пострадавшему. Электронное урегулирование станет обязательным для всех страховых компаний с 1 января 2025 года.

"Все больше и больше граждан пользуются мобильными приложениями (речь о приложениях "Госуслуги" и страховых компаний) для фотофиксации ДТП, чтобы получить выплаты по ОСАГО. Примерно, по 800 убытков по фотофиксации в день в мобильных приложениях, — рассказал Уфимцев. — Электронное урегулирование — это правильная тенденция и 2024 г. докажет правильность этого вектора".

Главная задача на 2024 г. в автостраховании — принятие и начало действия закона о коротких полисах ОСАГО. Запуск таких полисов — это начало перехода на свободный тариф. "Пусть он пока нацелен только на небольшой, узкий сегмент, но стратегически это подготовка перехода на свободный тариф ОСАГО. В модель короткого полиса заложена модель полиса, стоимость которого ограничит максимальную стоимость по договору полиса ОСАГО. Максимальная базовая ставка, минимальная базовая ставка, для разных категорий и прочие ограничения… Мне кажется, это уже не является работающим механизмом, и тариф по ОСАГО должен быть свободным. И 2024 г. будет годом подготовки к тому, чтобы просить Банк России переходить к свободному тарифу", — резюмировал президент РСА.