Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается"

В Москве на площадке Российского союза автостраховщиков (РСА) прошел семинар для федеральных и региональных журналистов, посвященный итогам 2023 г. и прогнозам на 2024 год.
Количество заключенных договоров по ОСАГО за январь–ноябрь составило 37,9 млн штук, что на 3% больше, чем годом ранее (36,6 млн штук). Совокупные сборы составили 295,9 млрд руб. (в 2022 г. на 21% больше — 245 млрд рублей). Совокупные страховые выплаты составили 148,8 млрд руб. (на 3% больше, чем годом ранее — 144,1 млрд рублей).
За 11 месяцев текущего года страховая премия по ОСАГО снизилась на 3% по сравнению с январем 2023 г. и составила 7812 руб., сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Он отметил, что нарастающим итогом средняя выплата по ОСАГО в 2023 г. неуклонно растет. Так, по итогам первого квартала она составила 82,8 тыс. руб., по итогам первого полугодия —84,6 тыс. руб., по итогам 9 месяцев — 87,2 тыс. руб., а по итогам января — ноября — уже 88,6 тыс. рублей. Рост составил 8%.
Также был установлен "рекорд": средняя страховая выплата по ОСАГО впервые превысила отметку в 100 тыс. рублей. Это произошло в октябре 2023 года.
"Мы видим, что за 2023 г. средние цены на запасные части выросли, а средняя стоимость полиса ОСАГО снижается по сравнению с началом года — несмотря на то, что средняя выплата растет. Это — результат реформы по индивидуализации тарифов обязательной "автогражданки", благодаря которой страховщики конкурируют за безубыточных автовладельцев и вынуждены снижать стоимость полиса несмотря на подорожавшие запчасти", — сказал Уфимцев.
Одним из важных нововведений в 2023 г., и в целом в системе автострахования, стал запуск электронного урегулирования убытков по ОСАГО.
Напомним, что данный сервис работает с 15 июля 2023 года. Для подачи документов достаточно произвести фотофиксацию ДТП, на основе которой будет сделана экспертиза и выплачены деньги пострадавшему. Электронное урегулирование станет обязательным для всех страховых компаний с 1 января 2025 года.
"Все больше и больше граждан пользуются мобильными приложениями (речь о приложениях "Госуслуги" и страховых компаний) для фотофиксации ДТП, чтобы получить выплаты по ОСАГО. Примерно, по 800 убытков по фотофиксации в день в мобильных приложениях, — рассказал Уфимцев. — Электронное урегулирование — это правильная тенденция и 2024 г. докажет правильность этого вектора".
Главная задача на 2024 г. в автостраховании — принятие и начало действия закона о коротких полисах ОСАГО. Запуск таких полисов — это начало перехода на свободный тариф. "Пусть он пока нацелен только на небольшой, узкий сегмент, но стратегически это подготовка перехода на свободный тариф ОСАГО. В модель короткого полиса заложена модель полиса, стоимость которого ограничит максимальную стоимость по договору полиса ОСАГО. Максимальная базовая ставка, минимальная базовая ставка, для разных категорий и прочие ограничения… Мне кажется, это уже не является работающим механизмом, и тариф по ОСАГО должен быть свободным. И 2024 г. будет годом подготовки к тому, чтобы просить Банк России переходить к свободному тарифу", — резюмировал президент РСА.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.