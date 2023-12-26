Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов подвел итоги года в агростраховании, а также рассказал журналистам о планах на 2024 год.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Государство берет на себя часть расходов сельхозпроизводителей на оплату стоимости страхового полиса, так как агробизнес несет высокие риски из-за стихийных бедствий.

Страховая премия в агростраховании за 2023 г. достигла отметки в 12 млрд рублей (в 2020 г. — 8 млрд руб.).

По растениеводству в агростраховании принимают участие 66 регионов. В их числе и Самарская область. Здесь за 11 месяцев 2023 г. застраховано 422 тыс. га посевной площади. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом застраховано всего 19,3% от всей посевной

площади региона. Самарские аграрии за текущий год уже получили выплаты в 250,8 млн рублей. Общая сумма выплат будет известна уже в 2024 г., так как на рассмотрении еще находятся страховые случаи.

В животноводстве общий уровень страхования выше и составляет 36,5%. С января по ноябрь фермеры Самарской области застраховали 77 тыс. усл. голов.

Общие выплаты по агрострахованию в 2024 г. ожидаются в размере 4,5 млрд рублей. "Это те выплаты, которые будут осуществлены непосредственно в этом году. У нас есть система переходящих выплат, то есть многие выплаты, которые были заявлены в конце осени и зимой, будут осуществлены в начале следующего года", — говорит президент НСА.

В 2024 г. запланирован ряд нововведений в агростраховании, которые коснутся всех фермеров. Во-первых, это внедрение программы по индексу урожайности. На сегодняшний день уже разработаны основная конструкция и параметры программы, и в ближайшее время она будет направлена в Министерство сельского хозяйства РФ, Банк России и Министерство финансов РФ. "Мы

надеемся на поддержку этой программы, поскольку она частично снимет, еще наравне с программой ЧС, проблему дефицита метеостанций. В Российской Федерации существенный дефицит пунктов метеонаблюдений, а без справки Росгидромета о том, какое событие имело риски, к сожалению,

страховая компания не может на сегодняшний день выплачивать аграриям страховку. Программа ЧС и программа урожайности — это способ отойти от этой проблемы", — отметил Биждов.

Также запланировано упрощение страховых процедур для аграриев, насколько это позволяет нормативная база. "У нас есть большая программа по финансовой грамотности, которую поддержат Банк России, Минсельхоз, Минфин, Совет Федерации. Это одна из целей нашей работы", — сказал Биждов.

В 2024 г. планируется ввести программы по страхованию качества плодов и программу расширения инструментов космомониторинга территорий.

Подводя итоги года по страхованию, президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев отметил, что пессимистичные прогнозы, которые сами для себя определяли в оба союза, не оправдались. "Страховщики эффективно сработали по всем направлениям и по всем видам страхования. Драйверами являлись страхование жизни и страхование транспорта — ОСАГО и КАСКО. Но при этом во всех направлениях бизнеса нет провалов, и есть хорошие результаты", — резюмировал Уфимцев.