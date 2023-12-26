Под Самарой рыбак провалился в промоину на Волге

Во вторник, 26 декабря, в районе Новокуйбышевск на Волге под лед провалился рыбак. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
74-летний мужчина упал в промоину около водозабора пос. Гранный в 70 м от берега.
В 7:59 к нему на помощь выехал аэроглиссер "Север". Через 20 минут рыбака подняли на борт. Мужчина получил сильное переохлаждение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!