Под Самарой рыбак провалился в промоину на Волге

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Во вторник, 26 декабря, в районе Новокуйбышевск на Волге под лед провалился рыбак. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области