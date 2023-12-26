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Власть и политика

50 миллионов россиян стали подписчиками госпабликов

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году 1 декабря вступил в силу закон о госпабликах, который дал старт росту количества официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети "ВКонтакте". Эта цифра достигла 175 тысяч страниц. Наиболее крупной сферой является образование: в ней насчитывается 83 тысячи госпабликов. Сегодня каждый третий житель нашей страны подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны.

В Самарской области создано почти 2700 госпабликов, на который подписаны 3 миллиона человек. Официальные страницы показывают свою эффективность и полезность.

"Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек", — сказал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО "Диалог Регионы" — совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс "Академия госпабликов" прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

"В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т. д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года", — рассказал заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев.

Администраторы госпабликов — это люди, которые представляют государство в социальных сетях. Они выполняют социально значимую работу: не только информируют подписчиков о работе госучреждения и создают публикации, но и коммуницируют с человеком, отвечают на его вопросы от лица ведомства или организации.

"Мы уже опережаем "подслушки", люди понимают, что именно в официальных пабликах им придет правильный ответ, честный, с конкретными сроками. Именно на этих площадках жители получают быстрый и честный ответ по своей проблеме. И узнают самые актуальные новости", — отмечает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Помимо информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В уходящем году в них появились полезные сервисы "Госуслуг", которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение "Запись в кружок" установили почти 70 тыс. госпабликов, а "Запись к врачу" — 4,5 тыс. Только за ноябрь услуги получили более 5 тыс. человек.

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