Президентом федерации гандбола Самарской области стал Юрий Морозов

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Федерацию гандбола Самарской области возглавил Юрий Морозов, сообщается на сайте гандбольной "Лады". Внеочередное заседание организации, на котором состоялись выборы ее президента, прошло во вторник, 26 декабря, в тольяттинском УСК "Олимп".