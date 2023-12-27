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Президентом федерации гандбола Самарской области стал Юрий Морозов

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерацию гандбола Самарской области возглавил Юрий Морозов, сообщается на сайте гандбольной "Лады". Внеочередное заседание организации, на котором состоялись выборы ее президента, прошло во вторник, 26 декабря, в тольяттинском УСК "Олимп".

Процедура была проведена путем открытого голосования. Все члены федерации единогласно проголосовали за предложенного кандидата на вакантную общественную должность.

Юрий Морозов является генеральным директором ООО "Тольяттикаучук". Возглавляемое им одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России входит в группу "Татнефть", уже третий сезон оказывающую спонсорскую помощь гандбольному клубу "Лада".

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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