Из загоревшегося дачного дома в Кинеле эвакуировали двух человек

Во вторник, 26 декабря, в 18:38, загорелся дачный дом на ул. 5-я линия в "СДТ завода им. Фрунзе" в пос. Усть-Кинельский в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. На борьбу с огнем направили восемь человек. Пожар ликвидировали в 19:15.

Из здания эвакуировали двух человек, пострадавших нет. Причину возгорания выясняют.