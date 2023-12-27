Пассажирская "Газель" сгорела на ул. Воронежской в Самаре

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Во вторник, 26 декабря, в 21:27, загорелась машина неподалеку от дома № 230 на ул. Воронежской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.