"Задачу выполнили": новокуйбышевские нефтепереработчики подвели итоги 2023 года

На Новокуйбышевском НПЗ подвели итоги 2023 года: завод выполняет свою главную задачу — стабильно обеспечивает регионы страны качественным моторным топливом, снабжает реактивным топливом авиаузлы, а также строит и модернизирует новые объекты.

Все планы и задачи, поставленные перед АО "Новокуйбышевский НПЗ" в 2023 году, выполнены на "отлично": завод не только полностью выполнил объемы по выпуску основной продукции, стабильно обеспечивая российские регионы топливом и другими ГСМ, но и удержал высокую марку, став победителем Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Продолжаются работы по модернизации завода, а сотрудники НК НПЗ занимают призовые места в профессиональных состязаниях на самом высоком уровне.

В "золотую сотню" вся основная продукция предприятия входит уже девятый раз. В этом году высокую оценку эксперты дали Дизельному топливу ЕВРО-5, зимнему, марки ДТ-З-К5. Дипломантами конкурса экспертная комиссия назвала еще два продукта: автомобильный бензин Евро-5 марки АИ-92-К5, Битум нефтяной дорожный.

Кроме того, АО "Новокуйбышевский НПЗ" выполняет и особые стратегические задачи, являясь одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России. Поэтому нефтепереработчики не намерены снижать темпы и готовы помогать стране своим трудом.

Продолжаются работы по модернизации завода — в программе НК НПЗ четыре ключевых объекта: строительство комплекса гидрокрекинга; строительство новой установки первичной переработки нефти-ЭЛОУ-АВТ-2; строительство трубопровода между предприятием и АО "ННК" и реконструкция УЗК. В 2023 году огромная работа была проведена по доставке крупнотоннажного оборудования для Установки замедленного коксования.

Сердцем предприятия были и остаются кадры, уверены на заводе. В этом году Новокуйбышевский НПЗ стал победителем интегрального рейтинга эффективности системы наставничества, одержал победу в корпоративном Чемпионате по компетенциям "Лабораторный химический анализ" и "Охрана труда", а также завоевал третье общекомандное место в Летних спортивных играх Компании "Роснефть".

VI Корпоративный чемпионат по компетенциям "Лабораторный химический анализ" и "Охрана труда" проводится на базе НК НПЗ шестой раз. В этом году в нем приняли участие более 100 работников и экспертов из 39 дочерних обществ Компании. В обеих номинациях первые места заняли работницы завода: старший лаборант ИЛ-ЦЗЛ — Елизавета Афанасьева и ведущий специалист по промышленной безопасности УПБОТОС Светлана Чинякина. Обе девушки приняли участие в X Международном чемпионате высокотехнологичных профессий "Хайтек".

Гордятся на заводе и другими победами: на межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов НК "Роснефть" 3 место завоевал технолог ИЛ-ЦЗЛ Константин Шатилов, номинацией "За синергетический эффект " был отмечен совместный проект Елены Климовой и Андрея Кондратьева.

В Год педагога и наставника программа наставничества и развития рабочих ресурсов АО "НК НПЗ" отметила своё десятилетие. За это время её участниками стали более 600 заводчан. В течение 2023 года в программу были вовлечены 115 наставников и 122 наставляемых.

Новокуйбышевский НПЗ стал победителем интегрального рейтинга эффективности системы наставничества в 2023 году в блоке "Нефтехимия и нефтепереработка" НК "Роснефть". Электромонтёр ЦЭП Александр Политов по итогам 2 этапа корпоративного конкурса "Лучший наставник" одержал победу в номинации "За вклад в развитие системы наставничества рабочих".

Успешно внедряются на заводе цифровые технологии: совместно с компанией ООО "Сибинтек" сейчас создается собственный IT-продукт- цифровой двойник. Система контролирует тысячи параметров в реальном времени и предлагает оптимальный режим работы. Уже отлично показали себя в работе цифровые двойники для установок АВТ-9 и АВТ-11, разрабатываются инженерные модели для установок 35-11/300, ЛСИ-200, CCR и ПГИ-ДИГ, внедряются системы усовершенствованного управления технологическим процессом для установок CCR и ПГИ-ДИГ.

На предприятии выстроена эффективная система экологического контроля: круглосуточный онлайн-мониторинг на технологических установках, онлайн-экраны, установленные в границах санитарно-защитной зоны. Продукция НК НПЗ обладает высокими экологическими характеристиками, за счет чего сокращается нагрузка на окружающую среду.

Успехи предприятия были отмечены на выставке "Россия" — в сферическом зале павильона НК "Роснефти" на ВДНХ гости погрузились в виртуальный мир нефтепереработки и совершили экскурсию на Новокуйбышевский НПЗ. Уникальные съёмки в формате 360 градусов создавали эффект полного присутствия на заводе.