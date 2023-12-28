Баскетбольная "Самара" обыграла "Темп-СУМЗ-УГМК" и вышла в четвертьфинал Кубка России

В среду, 27 декабря, прошел ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК". Игра прошла на домашнем поле и завершилась победой хозяев: БК "Самара" обыграла соперника со счетом 81:65.

Самыми результативными в матче стали игроки "Самары" Никола Ребич, на счету которого 15 очков и шесть передач, и Иван Викторов, отметившийся 15 очками и четырьмя подборами.

"У нас большие проблемы с травмами, много травмированных игроков. Сегодня все старались, но последний матч мы провели в Казани в воскресенье вечером, и вернулись в Самару рано утром в понедельник. Игрокам тяжело в таком ритме. У нас сегодня было семь здоровых игроков и двое молодых ребят, один из которых, Богдан Шувакин, не провел ни одной тренировки с командой, а Егор Амосов — только одну. Очень тяжело для команды. Но мы старались, отдавали все — и в итоге выиграли. Тяжело ли настраиваться на матчи с соперниками из Суперлиги? Нисколько не тяжело, игроки — парни серьезные. Но когда у тебя нет свежести — тяжело показать требуемое качество. Планы на Кубок? Пока об этом тяжело говорить. Будем смотреть, какая сложится ситуация. И стремиться к тому, чтобы в каждом матче команда старалась показывать все свои возможности", - прокомментировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович.