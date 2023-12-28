Семьям участников СВО в "Экодолье Самара" продлили освобождение от оплаты водоснабжения

Руководство компании "ЭКОС-С", которая занимается водоснабжением и водоотведением в коттеджном поселке "Экодолье Самара", приняло решение с 1 января 2024 года продлить освобождение от оплаты за услуги семьям военнослужащих, выполняющих долг в зоне СВО.
Отметим, что и ранее "ЭКОС-С" не брал плату за воду и канализацию с семей участников СВО в поселке "Экодолье Самара". Это принципиальная позиция руководства компании. Сейчас на территории поселка проживает две такие семьи.
Как заявил директор ООО "ЭКОС-С" Георгий Куликов, семьям жителей поселка, которые защищают Россию, нужно обязательно помогать, поэтому до конца специальной военной операции услуги компании будут предоставляться бесплатно.
Кроме того, накануне Нового года и Рождества ресурсоснабжающая компания поздравила проживающих в поселке родственников защитников Родины с наступающими праздниками и вручила подарки: женщине для кухни большой миксер; мужчине — большой набор инструментов и большую снеговую лопату.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?