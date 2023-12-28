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Федеральная власть Власть и политика

В Областной прокуратуре назначен новый зампрокурора

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность заместителя прокурора Самарской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Цымлов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

До назначения в Самару Дмитрий Цымлов состоял на службе в Волгоградской области с 2005 года. В декабре в самарской прокуратуре он занял кресло Евгения Бендовского, ушедшего на должность первого заместителя прокурора Республики Башкортостан.

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