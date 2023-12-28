В Областной прокуратуре назначен новый зампрокурора

На должность заместителя прокурора Самарской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Цымлов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
До назначения в Самару Дмитрий Цымлов состоял на службе в Волгоградской области с 2005 года. В декабре в самарской прокуратуре он занял кресло Евгения Бендовского, ушедшего на должность первого заместителя прокурора Республики Башкортостан.
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Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...