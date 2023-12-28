В Областной прокуратуре назначен новый зампрокурора

На должность заместителя прокурора Самарской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Цымлов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

До назначения в Самару Дмитрий Цымлов состоял на службе в Волгоградской области с 2005 года. В декабре в самарской прокуратуре он занял кресло Евгения Бендовского, ушедшего на должность первого заместителя прокурора Республики Башкортостан.