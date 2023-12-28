ВТБ: россияне увеличили траты на путешествия в 2023 году

Рост объема платежей клиентов ВТБ в сфере туристических услуг в этом году на 12% и числа транзакций на 7% говорят о продолжающемся тренде повышения спроса на внутренний туризм. К такому заключению пришли специалисты ВТБ, проведя анализ платежей по картам своих клиентов по основным категориям туристических услуг — покупка авиабилетов и железнодорожных билетов, оплата услуг турфирм, посещение музеев и выставок — за последние 3 года.
Количество платежей клиентов ВТБ в туристических агентствах за организованные туры и экскурсии возросло в 2023 году на 17%, а сумма этих платежей — на 12%. В течение последних двух лет эти показатели увеличились на 64% и 42%, соответственно.
Расчетов на туристических объектах и выставках в 2023 году стало больше на 12% по количеству и 10% по объему. За последние два года этот показатель удвоился.
Количество платежей россиян — клиентов ВТБ за приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов увеличилось в 2023 году на 2%, объем платежей вырос на 11%.
Россияне стали больше передвигаться на железнодорожном транспорте. В 2023 году держатели банковских карт совершили более 7 млн дальних железнодорожных поездок и более 1 млн перелетов.
За год количество платежей клиентов ВТБ за дальние железнодорожные пассажирские перевозки увеличилось на 4%, а их объем — на 20%. В то же время расчеты в авиакомпаниях уменьшились на 7%, а их общая сумма практически не изменилась (увеличение на 1%).
"Увеличение числа платежей за туристические услуги, экскурсии, посещение достопримечательностей и билеты на поезда дальнего следования подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самостоятельное планирование поездок и автомобильный туризм делает этот отдых еще интереснее", — прокомментировала результаты Яна Тимофеева, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ.
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