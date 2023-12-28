Продукция Сызранского НПЗ отмечена на федеральном этапе конкурса "100 лучших товаров России"

В рейтинг лидеров в номинации "Продукция производственно-технического назначения" вошли сжиженные углеводородные газы, дорожные битумы и судовое топливо RMLS 40. Эти нефтепродукты удостоены высокой оценки конкурсной комиссии.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в НК "Роснефть", и его продукция не раз признавалась одной из лучших в отрасли. Так, в прошлом, 2022 году, звания лауреата конкурса и золотого знака удостоен автомобильный бензин марки АИ-95-К5, дипломантами конкурса и обладателями серебряного знака стали дизельное топливо ДТ-Л-К5 и мазут топочный 100.

На этот раз звание лауреата конкурса и золотой знак получили газы углеводородные сжиженные топливных марок ПА, ПБА, ПБТ по ГОСТ Р 52087-2018. Среди их основных достоинств эксперты и потребители выделяют полное сгорание, снижение нагарообразования, высокие антидетонационные свойства. Этот вид топлива имеет сертификат и в ценовом отношении может с успехом противостоять автомобильному бензину.

Дорожные битумы БНД-70/100, 100/130 и судовое топливо RMLS 40 вид Э II стали дипломантами конкурса и обладателями серебряного знака. Дорожные битумы марок БНД-70/100 и БНД-100/130 выпускаются на СНПЗ уже пять лет и характеризуются высокими эксплуатационными свойствами. Уникальный комплекс физико-химических свойств этих битумов, благодаря особенностям структуры, дает возможность применять их в качестве основного вида вяжущего материала, используемого для ремонта и прокладки новых дорог в различных климатических поясах.

С 2020 года на СНПЗ налажено производство высокоэкологичного низкосернистого судового топлива RMLS 40. Содержание серы в нем полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов — оно не превышает 0,5%. Использование при эксплуатации судов такого топлива сводит к минимуму негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

При оценке представленной на конкурс "100 лучших товаров России" продукции экспертная комиссия также анализирует деятельность предприятия по обеспечению качества нефтепродуктов. На Сызранском НПЗ его гарантирует многоуровневая система контроля: от входной ревизии поступающего на предприятие нефтяного сырья до оценки соответствия товарных нефтепродуктов требованиям нормативных документов.

На предприятии с 2014 года внедрена и отлажена система менеджмента качества (СМК). В 2023 году по итогам ресертификационного аудита в очередной раз подтверждено ее соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

На конкурсе "100 лучших товаров России" отмечены также заслуги сотрудников Сызранского НПЗ. Знаком "Отличник качества" награжден главный технолог завода Алексей Губанов.

В число призёров федерального этапа Всероссийского конкурса Программы "100 Лучших товаров России" вошла продукция 15 предприятий "Роснефти", в том числе Самарской группы: Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ, "Новокуйбышевского завода масел и присадок".