Усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева будет работать с 29 декабря по 8 января

Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать каждый день с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:30 часов, 31 декабря — с 12:00 до 16:00 часов, а 1 января — с 16:30 до 20:30 часов. Технический перерыв для поддержания чистоты и порядка — с 16:00 до 16:30 часов. Посещение программ в усадьбе бесплатное для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Кроме того, на площади на лесных полянках появилось царство "Снежной королевы", новогоднее настроение создают герои сказки "Щелкунчик". Установлен мультимедийный комплекс "Часы", с экрана которого прозвучат музыкальные поздравления самарских артистов.
Для любителей активного отдыха оборудована деревянная горка для катания на тюбингах ("ватрушках"). Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 29 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов. Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка: для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводится ежедневно в утренние часы, с 6 до 10 часов.
В период новогодних каникул с 2 по 8 января будет работать физкультурно-развлекательная зона "Зимние забавы", которая включает различные активности: с 14 до 20 часов будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд и тетрис, а с 15 до 19 часов — керлинг и городошная площадка.
Кроме того, на новогодней ярмарке гостей площади ожидают сувениры и вкусное угощение.
В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с 22:00 до 3:00, дежурство сотрудников частного охранного предприятия.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.