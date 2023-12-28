Усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева будет работать с 29 декабря по 8 января

Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать каждый день с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:30 часов, 31 декабря — с 12:00 до 16:00 часов, а 1 января — с 16:30 до 20:30 часов. Технический перерыв для поддержания чистоты и порядка — с 16:00 до 16:30 часов. Посещение программ в усадьбе бесплатное для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Кроме того, на площади на лесных полянках появилось царство "Снежной королевы", новогоднее настроение создают герои сказки "Щелкунчик". Установлен мультимедийный комплекс "Часы", с экрана которого прозвучат музыкальные поздравления самарских артистов.

Для любителей активного отдыха оборудована деревянная горка для катания на тюбингах ("ватрушках"). Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 29 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов. Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка: для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводится ежедневно в утренние часы, с 6 до 10 часов.

В период новогодних каникул с 2 по 8 января будет работать физкультурно-развлекательная зона "Зимние забавы", которая включает различные активности: с 14 до 20 часов будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд и тетрис, а с 15 до 19 часов — керлинг и городошная площадка.

Кроме того, на новогодней ярмарке гостей площади ожидают сувениры и вкусное угощение.

В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с 22:00 до 3:00, дежурство сотрудников частного охранного предприятия.