Новикомбанк повысил доходность по основной линейке вкладов

С 28 декабря увеличены ставки по наиболее популярным линейкам вкладов Новикомбанка — "Капитал" и "Рост". Кроме того, Новикомбанк улучшил условия по вкладам в юанях.

Изменения произошли по рублевым депозитам линеек "Капитал" и "Рост" сроком размещения 91, 181 367 дней. Теперь максимальная доходность вклада "Premium Капитал" по данным периодам составляет 16% годовых. "Капитал" — это вклады с высокой процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. Срок размещения по нему составляет 91, 181, 367, 730 и 1100 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости размера первоначального взноса и срока в соответствии с указанными интервалами. Вклад доступен в интернет-банке, в том числе через мобильное приложение. Пополнение и расходные операции (частичное снятие денежных средств) по нему не предусмотрены.

По линейке вкладов "Рост" уровень ставок установлен в диапазоне от 11,5% до 13.3% годовых. Процентная ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение "Роста" возможно без ограничения сумм в течение всего его срока.

Также Новикомбанк изменил условия привлечения по вкладам в китайских юанях. Теперь открыть депозит в китайской валюте можно по ставке от 2,5% до 4,8% годовых в зависимости от суммы и срока, а по вкладу "Premium Капитал" — до 5% годовых, что является одним из лучших предложений на рынке в этой нише.

"Мы оперативно реагируем на рыночную ситуацию и своевременно корректируем основную продуктовую линейку, делая ее все более выгодной для клиентов. Также поддерживая стремление наших вкладчиков к вложению сбережений в юани в качестве серьезной альтернативой доллару и евро, мы повысили ставки по этому валютному вкладу. Данный продукт предоставляет клиенту возможность диверсифицировать свой портфель и сегодня является одним из лучших предложений на рынке", — отметил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.