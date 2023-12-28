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Нефтехимия ТЭК

Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок вошла в топ конкурса "100 лучших товаров России"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок отмечена знаком "Российское качество" и уже традиционно входит в число лауреатов и дипломатов престижного отечественного конкурса — "100 лучших товаров России". Этот год не стал исключением, и 14 декабря 8 марок продукции НЗМП получили награды по итогам 2023 года.

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

В номинации "Промышленные товары для населения" в этом году были представлены Масло трансмиссионное Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90, предназначенное для смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спирально-конических коробок передач ведущих мостов, а также коробок передач легковых автомобилей. А также масла трансмиссионные Rosneft Kinetic Hypoid (75W-90, 85W-90, 85W-140), предназначенные для применения в механических коробках и гипоидных передачах легковых и грузовых автомобилей и специальной техники. Трансмиссионные масла Rosneft Kinetic Hypoid (75W-90, 85W-90, 85W-140) получили самую высокую оценку данного конкурса и отмечены Почетным дипломом "Золотая сотня"!

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" приняли участие несколько видов продукции:

— гидравлические масла Rosneft Gidrotec (дипломант), предназначенные для работы оборудования с высокой степенью износа, а также в гидросистемах подвижной техники;

— формовочные масла Rosneft Formtec (лауреат), применяемые для смазки литейных стальных форм при производстве газобетона в качестве антифрикционного разделительного покрытия;

— трансмиссионные масла Rosneft Kinetic Catran (дипломант) — для внедорожной мобильной техники, работающей в тяжелых эксплуатационных условиях;

— редукторные масла Rosneft Redutec (дипломант) — для смазывания зубчатых передач тяжелонагруженных узлов трения оборудования с высокой степенью износа;

— редукторные масла Rosneft Redutec CLP (дипломант) — для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках.

Лауреатами данной номинации также стала присадка Детерсол-300, применяемая для улучшения эксплуатационных свойств моторных масел групп Г, Д и Е.

На церемонии награждения были отмечены 2 лучших специалиста завода. Андрей Куртаджиев — начальник установки компаундирования масел цеха № 28 и Вадим Жачко — начальник установки 39/5 депарафинизации масел цеха № 23. Они получили звание "Отличник качества".

Вадим Жачко — специалист-нефтепереработчик, обладающий широким перечнем компетенций, накопленных за годы работы на предприятиях нефтяного комплекса. На завод он пришел в 2008 году, освоив в короткий срок сложный производственный процесс одной из ключевых установок производства базовых масел, в 2018 году назначен начальником установки.

Андрей Куртаджиев работает на заводе с 2007 года, начинал с должности товарного оператора и показал себя грамотным, инициативным и целеустремленным работником, В 2019 году Андрей Куртаджиев назначен на должность начальника установки компаундирования масел цеха № 28.

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