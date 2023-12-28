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Банк "Открытие" объявил победителя акции с розыгрышем миллиона рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" подвел итоги акции "Колесо удачи" среди пользователей интернет-банка и мобильного приложения. Обладателем главного приза — 1 миллиона рублей — стал 28-летний житель Екатеринбурга Андрей, который выполнил все условия акции.

Клиентом "Открытия" Андрей стал более двух лет назад. Он активный пользователь дебетовой карты банка. Выигрыш победитель собирается направить на погашение ипотечного кредита.

Также банк "Открытие" разыграл среди своих клиентов сертификаты на путешествия мечты, надбавки по вкладам и накопительным счетам, годовые подписки на онлайн-кинотеатры и тысячи других призов.

Акция "Колесо удачи" проходила с 5 по 25 декабря 2023 года. Чтобы включиться в борьбу за призы, клиенту банка "Открытие" нужно было один раз в семь дней вращать "Колесо удачи" в интернет — банке или мобильном приложении, а для участия в розыгрыше миллиона рублей совершить любой платеж на сумму от 100 рублей. Победители определялись с помощью генератора случайных чисел. Всего в акции приняли участие более 200 тысяч клиентов банка.

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