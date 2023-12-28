На трассе под Тольятти автомобилист врезался в столб

В Ставропольском районе в ДТП пострадал 35-летний автомобилист. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На 2 км дороги Тольятти - Ягодное водитель съехал с дороги и врезался в световую опору.
В результате автомобилист оказался заблокирован в салоне. Вытаскивать его пришлось спасателям.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!