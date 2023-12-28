На трассе под Тольятти автомобилист врезался в столб

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В Ставропольском районе в ДТП пострадал 35-летний автомобилист. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области