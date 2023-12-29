Из Самары появились авиарейсы в Кемерово

С 13 января из Самары будут выполняться еженедельные полеты в Кемерово. Их запускает авиакомпания "Азимут".

Рейсы запланированы по субботам: вылет из Самары в 22:30, посадка в Кемерово в 05:00 в воскресенье. Продолжительность перелета — 3 часа 30 минут. Обратный рейс запланирован на воскресенье: вылет из Кемерово в 06:00, посадка в Самаре в 06:30 (время местное для каждого аэропорта).

Полеты будут выполняться на самолетах Сухой Суперджет вместимостью 100 пассажирских мест.