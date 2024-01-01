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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом и Рождеством

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей с Новым годом и Рождеством.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

"Это наши самые любимые и добрые праздники. Они дарят надежду и несут в каждый дом тепло и любовь, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу! Я благодарю всех, кто живет и работает в нашем округе. Вместе мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2023 год. Вместе боролись с новыми вызовами, трудились на наше общее благо. Поддерживая друг друга, мы добивались успехов в экономике, науке, спорте, искусстве, реализовали много важных социально значимых проектов. Многие отправились защищать нашу страну - мы думаем о вас, желаем вам вернуться живыми и здоровыми, отстояв честь и суверенитет нашей большой страны. Мы стараемся делать все, чтобы вы ни в чем не нуждались и поддерживаем ваших близких", - отметил в своем поздравлении полпред.

"Друзья! Сейчас нам важно взять с собой в новый год опыт 2023-го - сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и общем будущем. Убежден, что и в грядущем году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь намеченных планов, а наступающий 2024-й станет временем новых свершений и реализации всех добрых замыслов!", - считает Игорь Комаров.

"Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, отличного настроения, тепла, уюта и добра! Пусть все желания исполнятся! С наступающим 2024 годом!" - такие слова адресовал жителям округа полномочный представитель президента в ПФО.

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