В пятницу, 29 декабря, был запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/.

На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Есть также видеоматериалы об основных моментах кампании и раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.

Сайт создан командой российских IT-специалистов.