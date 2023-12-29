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Запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 декабря, был запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/.

На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Есть также видеоматериалы об основных моментах кампании и раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.

Сайт создан командой российских IT-специалистов.

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