В пятницу, 29 декабря, был запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/.
На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.
Есть также видеоматериалы об основных моментах кампании и раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.
Сайт создан командой российских IT-специалистов.
Последние комментарии
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