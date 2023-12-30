С 3 по 9 января в Самарской области пройдет ГрандТур "Оранжевая миля". Три экипажа, состоящие из команды организаторов Национального фестиваля скорости "Жигулевская миля", на автомобилях АвтоВАЗа отправятся в путь вдоль акватории Волги и Камы.

Автопробег пройдет под лозунгом "Спорим, что вы этого не видели?".

Цель организаторов "Оранжевой мили" — показать и рассказать о как можно большем количестве необычных и интересных мест, которыми так полна Самарская область и само Поволжье в целом. Популяризировать регион и повысить его туристическую привлекательность для всей страны.

Путешествие-квест "Оранжевая миля" пройдет по маршруту: Тольятти — Самара — Нижнекамск — Набережные Челны — Казань- Ульяновск — Сызрань — Жигулевск — Тольятти. В какие конкретно локации на своем пути заглянут команды пока держится в секрете.

Следить за путешествием экипажей можно будет через официальные соцсети фестиваля скорости. Это будет уже четвертый по счету ГрандТур по разным уголкам нашей страны, который организаторы проводят при поддержке Русского Географического общества.

Этой зимой Самарская область готовится принять у себя Национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024". Мероприятие пройдет с 7 по 11 февраля и станет первым фестивалем скорости для региона. "Жигулевская миля" примет эстафету у первого фестиваля скорости на льду в стране "Байкальская миля" и фестиваля скорости на воде "Балтийская миля".

По сложившейся традиции вот уже несколько лет и летний, и зимний фестиваль скорости предваряет путешествие-квест ГрандТур. Одна из главных целей ГрандТура — раскрыть и показать страну, ее уникальные места, ее богатое культурное и историческое наследие через дороги, ведущие на фестиваль скорости. Каждому экипажу ГрандТура выпадал свой уникальный маршрут и свои задания.

ГрандТур "Оранжевая миля" одновременно станет дружеским соревнованием с участниками традиционного ежегодного фан-похода на кайтах "Оранжевое настроение", который организуют партнеры Фестиваля скорости клуб "Сила ветра". Также стартуя 3 января, участники фан-похода будут бороться с ветряной стихией и преодолевать путь на кайтах.

ГрандТур "Оранжевая миля" и Национальный фестиваль скорости "Жигулевская миля" проходят при поддержке губернатора Самарской области, Министерства туризма Самарской области, Администрации городского округа Тольятти, туристского-информационного центра Самарской области и Самарского областного отделения РГО.